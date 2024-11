Bildrechte: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Gemeinsames Asylsystem Bundesregierung treibt Umsetzung von neuem EU-Asylrecht voran

06. November 2024, 16:28 Uhr

Die Bundesregierung hat Regelungen zum Umsetzen der EU-Asylreform auf den Weg gebracht. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch in Berlin entsprechende Gesetzentwürfe von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Die EU-Asylreform sieht vor, dass über Asylanträge von Menschen mit geringer Bleibeperspektive künftig bereits an der EU-Außengrenze entschieden wird. In Deutschland muss das im Wesentlichen für Verfahren an Flughäfen umgesetzt werden.