Einwanderung gegen Fachkräftemangel Koalition will Einwanderung von Arbeitssuchenden erleichtern

Fachkräften aus dem Ausland soll es erleichtert werden nach Deutschland einzuwandern und zu arbeiten. Die Bundesregierung will deshalb an weiteren Eckpunkten für die Fachkräfteeinwanderung arbeiten, heißt es aus Regierungskreisen in Berlin. Mit der Chancenkarte soll es ein Punktesystem geben, wonach die Arbeitssuchenden nach Qualifikation, Sprachkenntnissen, Berufserfahrung und Deutschlandbezug eingestuft werden.