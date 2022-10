Natürlich gebe es trotz der auf den ersten Blick positiven Zahlen auch Probleme, wie IHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas einräumt. Nicht alle Betriebe hätten gleiches Glück. Ein Beispiel sind die Meininger Wurstspezialitäten. Ihre Quote ist zum Beispiel deutlich schlechter. Das Unternehmen hat mehrere Jahre in Folge an dem Vietnam-Projekt teilgenommen. Von insgesamt zwölf Azubis, die ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen haben, ist bisher nur einer im Betrieb geblieben.

"Ich denke, wir hatten auch einfach Pech", so Geschäftsführer Alexander Voigt. Die Gründe für den Weggang seien unterschiedlich gewesen und doch - hört man sich in den Betrieben um - auch exemplarisch. Einige seien direkt nach der Ausbildung zu Familienmitgliedern außerhalb von Südthüringen gezogen, andere hätten in die Großstadt gewollt. Geschäftsführer Alexander Voigt: "Ich denke, wir hatten auch einfach Pech." Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Auch Heimweh nach Vietnam spiele eine Rolle. Grundsätzlich hätte der Betrieb die vietnamesischen Azubis gerne übernommen, so Voigt: "Die Leistungen waren eigentlich durchgängig sehr gut." Auch die Integration in die Belegschaft sei nie ein Problem gewesen. Unterschiedliche Kulturen - das sei bei den Meininger Wurstspezialitäten ganz normal. "Bei uns arbeiten Menschen aus 17 verschiedenen Nationen", so Geschäftsführer Voigt.

Projekt soll weiterentwickelt werden

Auf den bisher gemachten Erfahrungen möchten die Kammern das Projekt weiterentwickeln. Zum einen wollen sie sich darum bemühen, dass Teile der Sprachausbildung nach Deutschland verlagert werden. Die Hoffnung sei, dass die Sprachkenntnisse dadurch verbessert werden können und die Jugendlichen gleichzeitig mehr Zeit hätten, sich vor dem Ausbildungsstart einzuleben.

Viele Themen seien für die Jugendlichen komplett neu, ob nun das deutsche Steuer- und Sozialsystem, einen Mietvertrag abzuschließen oder die Frage, wie man eine Waschmaschine anschließt. Erfahrungen, die auch Alexander Voigt von den Meininger Wurstspezialitäten gemacht hat. "Die Jugendlichen haben in der Regel vorher nicht alleine gewohnt, da muss viel Grundlegendes erklärt werden."

Laut Pieterwas akquiriert der vietnamesische Kooperationspartner zudem neuerdings nicht mehr nur Jugendliche in Hanoi, sondern auch in ländlichen Regionen. Es bestünde die Hoffnung, dass sich diese Jugendlichen leichter an die Südthüringer Region anpassen können und der Reiz der Großstadt für sie möglicherweise geringer ist.

Perspektivisch möchte die IHK die Zahl der Azubis deutlich erhöhen. Ziel sei es, von bisher jeweils weniger als 40 auf bis zu 100 Vermittlungen pro Ausbildungsjahr zu kommen. Dafür müssten jetzt weitere Südthüringer Betriebe für das Projekt geöffnet werden, so Pieterwas. Ralf Pieterwas, Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen: Nicht alle Betriebe haben gleiches Glück. Bildrechte: imago images/ari

Auch wenn nicht alles glatt läuft, zieht Alexander Voigt von den Meininger Wurstspezialitäten unterm Strich eine positive Bilanz: "Das Engagement von IHK und HWK ist gut und richtig." In diesem Jahr hat der Betrieb zwar ausgesetzt, er wolle jedoch beobachten, welche Erfahrungen die anderen Betriebe weiterhin machen.

Über die Teilnahme an einem anderen Projekt haben die Meininger Wurstspezialitäten in diesem Herbst vier Azubis aus der Mongolei gewinnen können. Laut Voigt sind sie älter als die vietnamesischen Azubis und dadurch auch eigenständiger, so sein Eindruck. Hung mit seinem vietnamesischen Azubi-Kollegen: Seine Abschlussprüfung möchte Hung schon nach drei Jahren absolvieren. Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Bei Huldreich Lind in Rippershausen will Geschäftsführerin Marion Schlegel ihre beiden vietnamesischen Azubis zunächst einmal bis zur Abschlussprüfung begleiten. Ob der Betrieb danach ein zweites Mal an dem Vietnam-Projekt teilnehmen wird, ist noch nicht klar. Für ihr kleines Familienunternehmen seien die Kosten doch recht hoch.