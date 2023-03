Ingbert Liebig ist Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen und erklärt, dass die Energieversorger beim Berechnen der neuen Abschläge auf ihre IT-Dienstleister angewiesen seien: "Es ist ein komplexes System, das hier geändert werden muss in einem Massenmarkt für Millionen von Kunden. Oft müssen individuelle Lösungen für die Abrechnungsprogramme der Stadtwerke vor Ort gefunden werden. Es gibt nicht das eine Software-Update, das für alle Unternehmen passt." Energieversorger müssten zahlreiche Tarifkonstellationen und viele Ausnahmefälle beachten und das koste Zeit.

Im Magdeburger Fall bedeutet das, dass die Stadtwerke von den Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung und in einigen anderen Tarifen zunächst keine Abschläge einziehen. Sondern erst, wenn alles richtig berechnet ist. Man gehe davon aus, dass man in den nächsten Tagen die neuen Abschläge kalkuliert haben werde und die Kundinnen und Kunden informieren könne, heißt es auf der Website.