Immobilien Kritik an Förderprogrammen der Bundesregierung rund ums Haus

Die Bundesregierung will beide Probleme zusammen lösen und Familien den Traum vom eigenen Haus ermöglichen – mit dem Förderprogramm "Jung kauft alt", sagt Elisabeth Kaiser, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesbauministerium. "Es soll halt ein Anreiz sein, die Investitionen zu tätigen. Vor allen Dingen an die Haushalte, die sowieso überlegen, Eigentum zu erwerben und damit eben auch sagen: Okay, ich gehe vielleicht doch in den Bestand." Bisher sei es ja so, dass oft dann neu gebaut werde oder neu gebaute Wohnung erworben würden, sagt Kaiser.