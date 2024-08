Bildrechte: IMAGO / Bernd Elmenthaler

Finanzstabilität Wie "Globale Minderausgaben" den Haushalt der Ampel-Regierung retten sollen

20. August 2024, 05:00 Uhr

Um die Finanzlücke von 17 Millliarden Euro im Haushaltsplan zu decken, setzt die Ampel auf eine Art Taschenspielertrick: die sogenannte "globale Minderausgabe". Dazu sagte SPD-Chefin Saskia Esken am Wochenende im ZDF-Sommerinterview: "So eine globale Minderausgabe ist üblich, war auch üblich in den vergangenen Haushalten, nur nicht in dieser Höhe." Was hat es damit auf sich?