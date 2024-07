Staatsausgaben Warum die Schuldenbremse immer wieder zu Streit in der Politik führt

07. Juli 2024, 05:00 Uhr

Kurz vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause kam der Durchbruch nun doch noch: der Haushaltsentwurf der Bundesregierung steht. Lang hing die Einigung an einer Frage: Hält man die Schuldenbremse ein? Die SPD und Grüne fordern schon lange eine grundlegende Reform, die FDP stellte sich quer. In der oppositionellen CDU gibt es widersprüchliche Haltungen. Warum ist die Schuldenbremse so umstritten?