Die Idee ist nicht neu: Schon zur Einführung der Pflegeversicherung wurde 1995 der Buß- und Bettag zur Refinanzierung gestrichen – außer in Sachsen, wo deshalb höhere Beiträge gezahlt werden. Sollte jetzt also erneut ein Feiertag wegfallen, wie CDU-Landrat Henry Graichen es vorschlägt?



Die gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion in Sachsen, Susanne Schaper, bezeichnet den Vorschlag als "absurd". "Ich frage mich wirklich, warum sollen die Leute auf Freizeit verzichten, weil die Regierenden im Bund als auch im Land dabei versagen, die Pflegefinanzierung gerecht zu machen und zwar schon über Jahrzehnte?" Sie halte diesen Vorschlag für unangebracht, weil er wieder zu Lasten derer gehe, die sowieso schon alles bezahlen.