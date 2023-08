Drei Viertel der Erwachsenen in Deutschland unterschätzen, welche Summen sie im Pflegefall selbst aufbringen müssen. Das geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Bündnisses für eine solidarische Pflegeversicherung hervor, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Insbesondere die unter 45-Jährigen schätzen demnach die Kosten als zu gering ein. Nur jeder Zehnte habe einen Betrag angegeben, der momentan den aktuellen Kosten entspreche.