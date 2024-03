Bildrechte: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Rentensystem Pläne für Aktienrente werden vorgestellt – Bedenken und Kritik schon vorab

Hauptinhalt

05. März 2024, 05:00 Uhr

Geld in Aktien investieren, um die Rente aufzubessern. Einige machen das schon privat. Doch bald soll das auch mit Staatsgeldern über eine öffentlich-rechtliche Stiftung passieren. Am Dienstag wollen Bundesfinanzminister Lindner und Bundesarbeitsminister Heil über die Pläne informieren. Kritik an der Aktienrente gibt es schon im Vorfeld, unter anderem vom Sozialverband Deutschland.