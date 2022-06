Rund um den Gipfelort und in München werden Ende Juni Tausende Demonstranten erwartet. "Wir werden alles dafür tun, die Beeinträchtigungen der Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten", sagte Blümel. Die Grenzkontrollen sollen bis 3. Juli zeitlich und örtlich flexibel stattfinden. Kontrolliert wird an Straßen, aber auch in Zügen und auf Wanderwegen an der Grünen Grenze. Dort seien auch Pferde im Einsatz, hieß es. Auch Flugverbindungen am Flughafen München behalte die Bundespolizei im Blick.