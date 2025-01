Darüber hinaus fordern die Gewerkschaften noch zusätzliche freie Tage. Christian Gerlitz, Bürgermeister und Dezernent für Stadtentwicklung der Stadt Jena, kann das nachvollziehen, hat aber auch Bedenken. Er habe die Tarifforderungen von Verdi in den vorangehenden Tarifrunden regelmäßig begrüßt. Sie seien nachvollziehbar, weil der öffentliche Dienst gegenüber Arbeitsplätzen in der freien Wirtschaft oft ins Hintertreffen gerate und an Attraktivität einbüße. "In Summe überwiegt für mich die Sorge, dass die öffentlichen Haushalte, die ohnehin unter massiven Druck stehen, weiter belastet werden können", so Gerlitz.