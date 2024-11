Die Gewerkschaft Verdi hat sich mit der Lufthansa auf einen Tarifvertrag für das Bodenpersonal an den Flughäfen in Leipzig und Dresden geeinigt. Demnach erhalten die insgesamt 140 Beschäftigten der Lufthansa-Töchter ASL und ASD rückwirkend zum Oktober 240 Euro mehr pro Monat sowie 3.000 Euro Inflationsausgleich. Das sei das maximal erreichbare Ergebnis unter den aktuellen Möglichkeiten, sagte Verdi-Verhandlungsführer Paul Schmidt mit Blick auf die deutlich höheren Gewerkschaftsforderungen. Für diese waren die Beschäftigten dreimal in einen Warnstreik getreten.