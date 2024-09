Es geht beim Thema Zurückweisungen um die unterschiedliche Betrachtung desselben Instruments. Die Grünen und Teile der SPD sehen das nicht im Einklang mit dem Europäischen Recht. Die Union glaubt, dass die Ausnahme der Rechtslage, direkte Zurückweisungen ohne Aufnahmezentrum zulässt und dass der Gesetzgeber es selbst in der Hand hat. SPD und Grüne fürchten den Zorn der Nachbarländer. Die Union hofft auf einen Dominoeffekt. Also will Friedrich Merz das zumindest mal testen. Und die FDP sucht inhaltlich die Brücke zur Union, hält sich aber in diesem Fall an die Koalitionsdisziplin.