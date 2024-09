"Es gehört schon sehr viel Mut dazu, in einer ehemaligen DDR-Stadt zur Denunziation der Familie auszurufen", echauffiert sich die Presenterin des TikTok-Kanals "Apollo-News" in einem Video mit dem Titel "Rechte Verwandte melden". Sie berichtet von einem Auftritt der Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt auf einer Veranstaltung der Bildungsbewegung German Dream in Halle Ende August. Mit ernstem Blick schaut die Presenterin in die Kamera und fährt fort "Göring-Eckardt nennt unter anderem das Beispiel des Erbonkels, der mal wieder blöde Sprüche macht".