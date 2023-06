Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Gregor Gysi, zweifelt am praktischen Nutzen der am Mittwoch von der Bundesregierung beschlossenen Nationalen Sicherheitsstrategie. Gysi sagte MDR AKTUELL, in dem Konzept würden verschiedenste sicherheitspolitische Themen vermengt. Stattdessen sollten sich besser die Experten von Bereichen wie Militär, Sicherheitsfragen der Wirtschaft oder Cyberabwehr auf ihre Gebiete konzentrieren. Das bringe viel mehr.