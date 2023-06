Baerbock verteidigte dagegen die Entscheidung, keinen gesonderten Sicherheitsrat einzuführen. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine habe sich gezeigt, dass das Sicherheitskabinett vertrauensvoll zusammenkommen und entscheiden könne. Dies werde in Zukunft nicht nur in Verteidigungsfragen, sondern auch bei der Cybersicherheit oder in Fragen des Katastrophenschutzes fortgeführt, sagte die Außenministerin. Kanzler Scholz merkt zudem an, dass es bereits den Bundessicherheitsrat gebe, der entsprechende Entscheidungen treffe.