Umstrittene Posten-Besetzung Habeck hält weiter an Staatssekretär Graichen fest

Hauptinhalt

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will trotz einer umstrittenen Posten-Besetzung weiter an seinem Staatssekretär Patrick Graichen festhalten. Allerdings soll ein beamtenrechtliches Disziplinarverfahren gegen Graichen geprüft werden. Die Opposition prangerte nach einer Ausschusssitzung fehlende Aufklärung und Transparenz an.