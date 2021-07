Für ein 150 Quadratmeterhaus mit Keller und einem angenommenen Neuwert von 300.000 Euro waren im Jahr 2019 im Durchschnitt ein Prozent der Versicherungsprämie, also 300 Euro, fällig. Dazu kamen zwölf Prozent Pflichtversicherung gegen Elementarschäden (also plus 36 Euro). Das macht insgesamt 336 Euro und damit kaum mehr als eine Gebäudeversicherung in Deutschland (in einer Region ohne erhöhtem Hochwasserrisiko) kostet.