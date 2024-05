In einer Befragung der EVG hatten 64 Prozent der knapp 4.000 Befragten angegeben, in den vergangenen zwölf Monaten Gewalt oder Anfeindungen erlitten zu haben. Während ihres Berufslebens wurden demnach 82 Prozent Opfer eines verbalen oder körperlichen Angriffs. 36 Prozent der Beschäftigten fühlen sich aktuell bei der Ausübung ihrer Tätigkeit unsicher, bei 63 Prozent nahm das Sicherheitsempfinden in den vergangenen fünf Jahren ab. Befragt wurden Zugbegleiter, Servicekräfte im Bahnhof und Hotline-Beschäftigte.