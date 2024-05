In Deutschland verbrauchen die Menschen ab Donnerstag mehr natürliche Ressourcen als von der Erde in einem Jahr erneuert werden kann. Das ergeben Berechnungen des Global Footprint Network (GFN). Die Umweltorganisation Germanwatch kritisierte, Deutschland mache bis zum Jahresende ungefragt Schulden bei anderen: "bei Menschen im globalen Süden, die deutlich weniger verbrauchen als ihnen zustünde, sowie bei Kindern und nachfolgenden Generationen, die mit den Folgen der jahrzehntelangen Übernutzung umgehen müssen".

Germanwatch-Bildungsreferentin Aylin Lehnert forderte angesichts des deutschen Erdüberlastungstags, es brauche eine neue Schuldenbremse. Diese solle die Überlastung der Erde in den Blick nehmen. Würden alle Menschen so leben und wirtschaften wie in Deutschland, bräuchte es rein rechnerisch drei Erden. Germanwatch zufolge ist das zwar seit 2010 ein leichter Rückgang. Dieser ginge aber viel zu langsam.