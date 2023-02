Die Grünen haben eine Regulierung von an die Inflation gekoppelten Index-Mieten gefordert. Diese richten sich nach dem Verbraucherpreis-Index des Statistischen Bundesamts. Steigt der Index, kann in bestimmten Abständen auch die Kaltmiete erhöht werden. Fällt er, sind Senkungen der Miete in den meisten derartigen Verträgen allerdings ausgeschlossen.