Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich am Freitag auf dem Truppenübungsplatz Klietz (Landkreis Stendal) über die Ausbildung ukrainischer Soldatinnen und Soldaten am Kampfpanzer "Leopard 1" informiert und der Ukraine dauerhafte Unterstützung zugesagt. "Ich bleibe dabei und sage es immer wieder aus tiefster Überzeugung: wir werden die Ukraine unterstützen, mit allem was möglich ist – as long as it takes", sagte er.