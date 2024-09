Es gebe in Deutschland zu viele Krankenhäuser, zu viele stationäre Behandlungen und zu wenig Personal für so viele Häuser. Deshalb müsse es zu einer Reform kommen, die auch Standorte abbaut. Allerdings soll dabei sichergestellt werden, dass der ländliche Raum mit den nötigen Kliniken versorgt bleibt.

Gleichzeitig wies er Befürchtungen zurück, in Deutschlands Krankenhäusern drohe eine Wartelistenmedizin. "Wir sind davon weit entfernt", sagte Lauterbach. In Deutschlands Krankenhäusern werde zu viel operiert. Es wäre ein Segen, wenn 20 Prozent weniger Eingriffe nicht oder ambulant durchgeführt würden.

Aktuell seien alle 16 Bundesländer gegen Lauterbachs Pläne, sagte Gaß. Auch wenn die Reform im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig sei, könnte sie in einem Vermittlungsverfahren aufgehalten werden. So weit dürfe es nicht kommen, sagte Gaß. Zudem hatte er in seiner Rede gefordert, dass die Reform Entbürokratisierung in den Mittelpunkt stellen müsse.



Davon seien die Pläne Lauterbachs noch weit entfernt. Vor dem Treffen warnte er, die Krankenhäuser in Deutschland erwarteten in diesem Jahr ein Defizit von sechs Milliarden Euro. Jede zweite Klinik plane "notgedrungen eine Verschärfung der Sparmaßnahmen, die mitunter versorgungsrelevante Bereiche betreffen".