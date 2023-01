Nach umstrittenem Silvestervideo Merz und Söder fordern Ablösung von Verteidigungsministerin Lambrecht

Zu Silvester veröffentlichte Christine Lambrecht ein Video auf Instagram, in dem sie im Lärm von Feuerwerk und Böllern auch über den Krieg in der Ukraine spricht, dabei kaum zu verstehen ist. Viele User kritisierten das Video in den sozialen Netzwerken. Unionspolitiker fordern ihren Rücktritt, zur Seite springt ihr nun zumindest die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP.