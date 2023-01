Bereits im Laufe des Tages hatte Polen einen Antrag an die Bundesregierung gestellt, eigene Leopard-Panzer liefern zu dürfen. Diesem Antrag wird die Bundesregierung nun offenbar ebenfalls stattgeben. Deutschland nimmt als Produktionsland in der Frage um die Leopard-Lieferung eine Schlüsselrolle ein. Werden Rüstungsgüter an andere Staaten verkauft, ist vertraglich geregelt, dass bei einer Weitergabe an dritte Länder die Bundesregierung zustimmen muss.