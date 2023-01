Der ehemalige Nato- und Türkei-Botschafter Martin Erdmann sieht in der türkischen Blockadehaltung gegen einen Nato-Beitritt Schwedens eine Grenze überschritten. Erdmann sagte MDR AKTUELL, es gebe zwar die Tradition, sich nicht in die Innenpolitik von Nato-Bündnispartnern einzumischen. Das Gebaren von Präsident Recep Tayyip Erdogan sei aber völlig inakzeptabel: "Leider gibt es in der Nato, anders als in der EU, keine Sanktionsmechanismen, die es anderen erlauben, dieses Verhalten zu bestrafen", so Erdmann weiter.