Lennart Wenzel ist Klimaaktivist der "Letzten Generation". 2023 hat er zwei Mal zehn Tage in Präventivhaft verbracht. Er sagt: "Das ist eins der schlimmsten Erlebnisse, die ich, glaube ich, so machen konnte. Einfach meiner Autonomie komplett beraubt zu sein und dann in so einer Zelle zu sitzen und gleichzeitig so absurd zu sehen, dass ich weggesperrt werde, dafür, dass ich mich friedlich auf die Straße setze und dagegen protestiere, dass die Bundesregierung unser Gesetz bricht."