Bläul wird in dem Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft München gegen die "Letzte Generation" wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung als Beschuldigter geführt. Sein Telefon, sowie die Telefone von Familienangehörigen wurden nach seiner Aussage abgehört, seine Wohnung durchsucht. Begründet wurde das mit Bläuls Teilnahme an einer Störaktion an einer Ölpipeline. "Es ist natürlich ein bisschen seltsam, wenn wir dann absolut krass kriminalisiert werden. Und ansonsten geht alles weiter wie bisher. Was wir wirklich brauchen, sind bessere Klimaschutzmaßnahmen und nicht bessere Justiz und mehr Inhaftierungen."

Schon in der Vergangenheit ist man in Bayern hart gegen die "Letzte Generation" vorgegangen: So hatte die Polizei München zuletzt im September rund 30 Mitglieder der Gruppe in "längerfristigen" Präventivgewahrsam genommen. Ein Polizeisprecher teilte damals mit, man wolle so die Begehung weiterer Straftaten verhindern. Das Bayerische Polizeigesetz ist bundesweit das einzige, das einen längeren Präventivgewahrsam ermöglicht. Im Extremfall können Menschen bis zu zwei Monate festgehalten werden, um die Begehung einer Ordnungswidrigkeit oder Straftat zu verhindern.