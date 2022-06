Veto von Finanzministerium Bundeseigene Agrarflächen im Osten weiter für konventionelle Landwirtschaft

Zu DDR-Zeiten gehörten viele Flächen dem Staat. Die mehr als drei Millionen Hektar fielen nach der Wiedervereinigung in die Obhut der bundeseigenen Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH. Sie verkaufte die Flächen in den folgenden Jahren oft an die Höchstbietenden. Die Ampel-Koalition wollte die Privatisierung stoppen. Die verbliebenen Ländereien wollte man dem Naturschutz widmen oder an Öko-Bauern verpachten. Doch jetzt hat Finanzminister Lindner die Pläne Medienberichten zufolge einkassiert.