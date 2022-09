Bundesfinanzminister Christian Lindner hat Kritik aus der Union an der Finanzierung der Strom- und Gaspreisbremse zurückgewiesen. Lindner sagte MDR AKTUELL, angesichts der Sorgen der Menschen müsse sich die CDU/CSU fragen, ob sie nicht lieber mit der Regierung an Lösungen arbeite, als nur am Rand zu stehen.