Ist jetzt die Zeit dafür, ein AfD-Verbot in die Wege zu leiten? Den Vorstoß von gut drei Dutzend Bundestagsabgeordneten halten im MDRfragt-Meinungsbild die meisten Befragten nicht für die naheliegendste Idee.

Gefragt, wie die verschiedenen politischen Akteurinnen und Akteure der AfD begegnen sollten, antwortete ein Großteil der rund 24.000 Befragten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: Parteien, die derzeit in Regierungsverantwortung seien, sollten Lösungen für Probleme der Menschen finden. Knapp zwei von drei Befragten (67 Prozent) meinten: Das wäre ein zielführender Ansatz, um den Einfluss der AfD zu begrenzen.

Hinweis Die Stimmungsbilder von MDRfragt sind auch dank der hohen Teilnehmendenzahl aussagekräftig. Da alle MDRfragt-Mitglieder ihre Meinung einbringen können und sollen, werden keine Zufalls-Stichproben gezogen. Die Ergebnisse sind damit nicht repräsentativ. Sie werden jedoch nach bewährten wissenschaftlichen Methoden gewichtet. Zudem erlauben die Begründungen und Kommentare der Befragten, die Stimmungstendenzen einzuordnen. Mehr zur Methodik von MDRfragt am Ende des Artikels.

Gut die Hälfte der Befragten (54 Prozent) meint, die AfD sollte wie jede andere Partei behandelt werden. Etwas mehr als jede und jeder Dritte meint: Es wäre zielführend, wenn die AfD rechtsextreme Personen in ihren eigenen Reihen bekämpft und ausschließt. Damit landen diese drei Optionen auf den ersten drei Plätzen.

Ganz ähnlich sieht es Steffi (59) aus dem Landkreis Leipzig: "Alle demokratischen Parteien sollten endlich mal wieder stärker für die Menschen im Land da sein, und deren Probleme ernst nehmen und lösen", meint sie. Und ergänzt: "Man sollte die AfD nicht verbieten, da man so die Wähler dieser Partei nicht davon überzeugen kann, dass es KEINE Alternative für Deutschland ist."

Und was spricht aus Sicht der MDRfragt-Gemeinschaft dafür, die Alternative für Deutschland wie jede andere Partei zu behandeln – obwohl verschiedene Verfassungsschutzämter immer mehr Belege dafür haben, dass in der AfD zunehmend rechtsextreme Kräfte das Sagen haben und Gerichte diese Sicht bestätigen?

Sie gehört zu jenen MDRfragt-Mitgliedern, die für Gleichbehandlung wären – aber dagegen, die AfD mitregieren zu lassen. Doch knapp ein Drittel der Befragten meint: Die Partei sollte mitregieren. So meint etwa Karin (64) aus dem Landkreis Zwickau: "Ausgrenzung der AfD ist keine Lösung. Nur in Regierungsverantwortung kann die Unfähigkeit der AfD offen zu Tage treten und die Wähler eines Besseren belehren. Die zurzeit durchgeführte Hexenjagd wird sie nur stärker machen."

Simone (50) aus dem gleichen sächsischen Landkreis meint allerdings – wie viele andere im MDRfragt-Meinungsbild – die AfD selbst müsse auch einiges an Hausaufgaben machen: "In der AfD sind nicht alle rechtsextrem, sondern auch 'normale' Bürger, die in der freien Wirtschaft arbeiten, zum Teil auch selbständig sind. Es sollten die Personen, die nachweislich rechtsextrem sind, ausgeschlossen werden."