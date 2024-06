MDRfragt Knapp drei Viertel fühlen sich schlecht über EU informiert

Auch Michael (78) aus Jena beschreibt die EU als einen "Bürokratenkoloss mit vielen Streitigkeiten und Kompromissen". Seiner Ansicht nach verkörpert das nicht mehr die Ziele der EU-Gründung. Patrick (49) schließt sich dem an und kommentiert: "Die EU in ihrer jetzigen Form steht für mich für überbordende, bürokratische Regulierungswut. Die normgerechte Länge der Banane, Papierstrohhalme, unbrauchbare Q-Tips – das ist, was bei mir von der EU hängen bleibt".



Wie Patrick stören sich viele aus der MDRfragt-Gemeinschaft an konkreten Beschlüssen der EU. Parallel dazu hat Reiner (51) aus dem Vogtland den Eindruck, dass in der EU "bisher nur unbedeutende Nebensachen beschlossen werden".