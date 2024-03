Das war ein klassischer Rohrkrepierer, sagt die Grünenpolitikerin Anna Cavazzini. Die Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz befürchtet, dass die Beibehaltung des Status Quo nur bewirkt, dass viele Menschen wieder einmal von der EU enttäuscht sind: "Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union hat sich für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. Auch das Europäische Parlament hat dafür gestimmt. Und deshalb ist es so frustrierend, dass dieses Gesetz jetzt schon so lange im Rat hängt, dass die Mitgliedsstaaten sich nicht einigen können und da gar nichts passiert."