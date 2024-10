Neun von zehn Befragten (91 Prozent) stimmen folgender Aussage zu: "Politik und Wirtschaft werden zu stark von Westdeutschen bestimmt". Acht von zehn Teilnehmenden (76 Prozent) haben den Eindruck, die "Ostdeutschen sind an vielen Stellen zweite Klasse". Benachteiligungen werden auch im 34. Jahr der Deutschen Einheit vorrangig bei den Löhnen und Gehältern gesehen. Das finden acht von zehn Befragten (82 Prozent). Bei 16- bis 29-Jährigen sehen noch einmal deutlich mehr Nachteil bei Löhnen und Gehältern als in anderen Altersgruppen (90 Prozent). "Ich habe für ostdeutsche Verhältnisse ein relativ gutes Erbe in Aussicht, aufgrund von immer noch existierenden Lohnunterschieden stehe ich, was Altersbezüge angeht, dennoch schlechter da", schreibt Henriette (30) aus Leipzig. Auch bei Renten und Altersabsicherungen (77 Prozent) und Eigentum und Erbe (74 Prozent) sehen viele Befragten Ostdeutsche als benachteiligt an. "Der größte Unterschied ist der Besitz. Ostdeutsche hatten vielleicht 10 Jahre, um Besitz zu erlangen, Westdeutsche einige Jahrzehnte mehr", findet Frida (24) aus Jena. Zudem werde in der Bundespolitik immer von den westdeutschen Verhältnissen ausgegangen. Das benachteilige Menschen im Osten Deutschlands weiter.