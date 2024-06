Bildrechte: Marten Koerner

1968 in Rostock geboren, ist Steffen Mau Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat sich in den letzten Jahren immer wieder mit klugen Büchern über die Nachwirkungen der Wiedervereinigung einen Namen gemacht hat. In "Lütten Klein" hat er das Rostocker Neubaugebiet in den Blick genommen, in dem er selber aufgewachsen ist. In "Triggerpunkte", das er mit Thomas Lau und Linus Westheuser geschrieben hat, stellt er die Frage, ob unsere Gesellschaft wirklich so gespalten ist, wie es oft behauptet wird.