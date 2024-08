Schwierige Haftungsfragen

Selbst wenn dies geändert würde, bliebe die schwierige Frage der Haftung. Anna Lihs betreibt drei Apotheken in Erfurt und beliefert vier Pflegeheime. Sie erklärt: "Wir können bei Medikamenten, die wir aus Heimen oder aus Privathaushalten bekommen, nicht garantieren, dass diese Arzneimittel noch im erforderlichen Zustand sind." Viele Medikamente seien zum Beispiel sehr empfindlich bei Temperaturschwankungen. Ob das Medikament durchgängig richtig gelagert wurde, ließe sich nicht kontrollieren.

Apothekerin Lihs sieht insgesamt kaum Möglichkeiten, wie das Problem abschließend gelöst werden könnte. "Mir blutet oft das Herz. Der normale Menschenverstand würde bei vielen Medikamenten sagen, dass man die durchaus noch verwenden kann. Aber wir haben die strengen Regeln vor allem zum Schutz der Patienten." Es sei allenfalls in Einzelfällen denkbar, Medikamente doch noch weiter zu nutzen. Das ginge aber nur bei bestimmten Arzneien und wenn die Lagerung gut dokumentiert sei.

Kein Mittel gegen Engpässe

Das für Lieferengpässe zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte betont auf Anfrage von MDR AKTUELL ebenfalls, dass die Versorgung in Deutschland insgesamt stabil sei. Zwar stehen in der Datenbank des Instituts momentan Lieferengpässe für über 400 Arzneimittel. Sprecher Maik Pommer sagt jedoch: "Wir haben nur in sehr seltenen Einzelfällen einen tatsächlichen Versorgungsengpass. Seit 2019 ist das lediglich elf Mal vorgekommen – bei über 100.000 zugelassenen Medikamenten in Deutschland."

Lieferengpass oder Versorgungsmangel? Ein Lieferengpass ist eine über voraussichtlich zwei Wochen hinausgehende Unterbrechung einer Auslieferung im üblichen Umfang oder eine deutlich vermehrte Nachfrage, der nicht angemessen nachgekommen werden kann.



Ein Lieferengpass muss nicht gleichzeitig ein Versorgungsengpass sein, da oftmals alternative Arzneimittel zur Verfügung stehen, durch die die Versorgung der Patientinnen und Patienten weiter sichergestellt werden kann.



Beim Versorgungsmangel ist dies nicht mehr unbedingt gegeben. In diesem Fall treten verschiedene Ausnahmeregelungen inkraft, zum Beispiel für den erleichterten Import des Medikaments aus dem Ausland. BfArM

GKV: Bedarfsgerechte Verschreibungsmengen

Auch wenn mutmaßlich keine Mangel-Medikamente in den Müll geworfen werden, bleiben noch die Aspekte Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit. Immerhin bezahlen die Krankenkassen mit den Geldern der Beitragszahler letztlich für Medikamente, die dann in der Abfallverwertung landen. Der Spitzenverband der Krankenkassen (GKV) erklärt auf Nachfrage von MDR AKTUELL jedoch ebenfalls lediglich die geltende Rechtslage, an der "umfangreiche gesetzliche Anpassungen vorgenommen" werden müssten.

Außerdem verweist der Verband auf ein Grundsatzpapier für mehr Nachhaltigkeit. Darin heißt es: "Um den Verwurf von Arzneimitteln zu minimieren, sollten gesetzliche Regelungen zu Packungsgrößen so überarbeitet werden, dass diese dem tatsächlichen Bedarf entsprechen, und Aufbrauchfristen evidenzbasiert auf die maximal vertretbare Zeitspanne festgelegt werden." Patientinnen und Patienten sollen darüber hinaus "auf die korrekte Entsorgung von Arzneimitteln hingewiesen werden."