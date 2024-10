Immer mal wieder hört man, dass manche Minijobber weniger als den Mindestlohn für ihre Arbeit bekommen. Der gilt aber auch für Minijobs. Wieso es trotzdem zu einem Problem mit dem Mindestlohn kommen kann, erklärt Ralf Krämer. Er arbeitet bei ver.di im Bereich Wirtschaftspolitik.



Der Mindestlohn könne in Minijobs genauso unterlaufen werden wie in anderen Jobs auch. "Aber in Minijobs ist es wahrscheinlich noch häufiger, indem einfach die Arbeitszeiten nicht korrekt erfasst werden und in Wirklichkeit länger gearbeitet wird als nötig wäre, um diesen entsprechenden Stundenlohn von 12,41 Euro zu erreichen", meint Krämer. Er nennt weitere Kritikpunkte. "Für die Beschäftigten bedeutet es, dass sie nur eingeschränkte soziale Absicherung haben, insbesondere kein Arbeitslosengeld und das in sehr vielen Fällen die Arbeitnehmerrechte in der Realität nicht umgesetzt werden."