Öffentlicher Nahverkehr ÖPNV-Studie: Fahrgäste in Dresden und Erfurt am zufriedensten

02. Oktober 2024, 18:47 Uhr

Fahrgäste in Dresden und Erfurt sind laut einer Studie mit dem Angebot des öffentlichen Nahverkehrs in ihrer Stadt bundesweit am zufriedensten. Von den Kunden in Dresden und Erfurt wurden vor allem die Taktfrequenzen gelobt. Spitzenreiter bei der Barrierefreiheit ist den Kundenbefragungen zufolge die Havag in Halle. Allgemein hat die Zufriedenheit mit dem ÖPNV jedoch deutlich nachgelassen.