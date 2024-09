Die Preiserhöhung des Deutschlandtickets auf 58 Euro ist laut Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) gerechtfertigt. Das Ticket bleibe trotz der Anhebung weiterhin attraktiv, sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT. Es sei immer noch günstiger als beispielsweise Monatskarten in Magdeburg oder Halle.

Ob der Preis von 58 Euro künftig so bleibe, sei allerdings noch nicht klar. In Zukunft solle der Preis automatisch ermittelt und nicht mehr von der Politik beschlossen werden, so Hüskens weiter.