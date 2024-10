Bildrechte: picture alliance / Christophe Gateau/dpa | Christophe Gateau

Arbeitsmarkt Ost-Länder setzen stärker auf ausländische Fachkräfte

23. Oktober 2024, 21:50 Uhr

In den ostdeutschen Bundesländern fehlen Fachkräfte – und der Trend verstärkt sich. Deshalb wollen die Ost-Länder nun intensiver daran arbeiten, ausländische Fachkräfte zu gewinnen. Auch bereits hier lebende Ausländer sollen auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt unterstützt werden. Die Länder richteten auch konkrete Forderungen an den Bund. So müssten etwa bürokratische Hürden abgebaut werden.