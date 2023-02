Tarifstreit Neue Warnstreiks bei der Post am Montag und Dienstag

Rund eine Million Briefe und mehrere hunderttausend Pakete sind am Montag liegengeblieben, weil Postbedienstete wieder in den Warnstreik gegangen sind. Die Arbeitsniederlegungen sollen am Dienstag weitergehen. Die Gewerkschaft Verdi beharrt auf ihrer Forderung von 15 Prozent mehr Geld.