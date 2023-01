Im Tarifkonflikt mit der Post setzt die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks fort. Auch am Samstag solle bundesweit in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung ganztägig gestreikt werden, erklärte Verdi am Morgen. Damit solle der Druck auf den Arbeitgeber erhöht werden. Die Beteiligung an den Arbeitsausständen sei ausgesprochen hoch, die Stimmung sei gut.