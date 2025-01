Ratten sind in Deutschland keine Seltenheit, besonders in Großstädten haben die Nager sich ausgebreitet. Der Verband der Schädlingsbekämpfer geht davon aus, dass 300 Millionen der Tiere in Deutschland leben. Das wären drei bis vier Tiere pro Einwohner. Das könnte sich bald deutlich verschlimmern, befürchtet ein Hersteller von Fressködern, die mit sogenannten Rodentiziden, also Rattengift, versetzt sind. Denn es ist fraglich, ob diese Rodentizide für Privatanwender zugelassen bleiben. Bis Jahresende läuft ein Wiederzulassungsverfahren und das, so die Befürchtung der Unterzeichner des Brandbriefes, könnte scheitern.