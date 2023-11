Mark Heubach steht in der Nähe von Erfurt auf seinem Feld. Hier stand Weizen, jetzt nur noch die Stoppeln, dazwischen sprießendes Grün. Seit Jahren hat der Landwirt auf diesem Feld kein Glyphosat gespritzt. Heubach will zeigen, dass dort dennoch kaum Insekten zu finden sind. In einem engmaschigen, weißen Kescher, mit dem er an diesem Tag Mitte Oktober über das Feld streicht, verfangen sich nur zwei kleine Fliegen. "Also hier ist jetzt kein Schmetterling oder sonst irgendein Käfer."