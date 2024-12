Unter anderem hatten die Kontrolleure bereits das zweite Jahr in Folge einen "massiven Mäusebefall" im Keller einer Bäckerei festgestellt. Auch wenn im Vorjahr angeordnet wurde, Köder aufzustellen, habe sich die Situation zunächst nicht verändert. Der Mäusebefall habe aufgrund von Hygienemängeln sogar zugenommen. Erst im Frühjahr 2023 konnte die Mäuseplage vollständig bekämpft werden.

In einem orientalischen Supermarkt musste stinkendes Hackfleisch aus dem Verkauf genommen werden, heißt es in dem Bericht. Zudem wurden in einem Lagerraum verdorbene Lebensmittelreste neben frischen Zutaten aufbewahrt.