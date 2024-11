Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft unterstützt den Vorstoß der Ärzteschaft für eine Teilzeit-Krankschreibung. Chef-Volkswirt Hans-Jürgen Völz sagte MDR AKTUELL, der Krankenstand in den Betrieben habe eine Rekordhöhe erreicht. Das liege auch an Missbrauch der telefonischen Krankschreibung. Wenn man nur zehn Prozent der Krankentage durch Teilzeit-Lösungen ersetzen würde, könne das die deutsche Wirtschaft um jährlich fünf Milliarden Euro entlasten.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt hatte sich offen für "eine praktikable Form von Teilzeit-Krankschreibung für einige Stunden täglich" gezeigt und vorgeschlagen, Beschäftigte beispielsweise bei leichten Infekten nur noch stundenweise krankzuschreiben statt den ganzen Tag. So solle etwa bei Bagatellinfekten der direkte Kontakt mit Kollegen im Büro vermieden werden. In solchen Fällen biete das Arbeiten im Homeoffice unter Umständen die Möglichkeit, im begrenzten Umfang berufliche Aufgaben wahrzunehmen und sich dennoch zu erholen, sagte Reinhardt.

"Wer krank und arbeitsunfähig ist, soll sich vollständig auskurieren", so Piel. Ansonsten steige das Risiko, länger und ernsthafter zu erkranken. Schon heute gingen viel zu viele krank zur Arbeit oder arbeiteten krank im Homeoffice. Sie gefährdeten damit sich und andere und setzten auf Dauer ihre Gesundheit und Erwerbsfähigkeit aufs Spiel. Die Debatte um flexiblere Regelungen zur Arbeitsunfähigkeit angesichts der Digitalisierung und häufigerem Arbeiten aus dem Homeoffice war zuletzt wieder neu entbrannt.

In Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland werden Teilzeit-Krankschreibungen bereits seit vielen Jahren praktiziert. So können beispielsweise in Schweden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schon seit Ende der 1980er Jahre im Krankheitsfall ihre Arbeitszeit auf 50 Prozent halbieren.