Unterdessen hat der Hausärzteverband hat die telefonische Krankschreibung gegen Kritik verteidigt. Die Co-Vorsitzende Nicola Buhlinger-Göpfarth sagte der "Rheinischen Post", die Regelung sei aus Sicht der Hausärzte sinnvoll. Es handele sich um eine der ganz wenigen erfolgreichen politischen Maßnahmen zur Entbürokratisierung des Gesundheitswesens, die die Hausarztpraxen nachhaltig entlasten. Sie jetzt abzuschaffen, wäre schlichtweg absurd, so Buhlinger-Göpfarth weiter. Sie hält es gerade in den Monaten mit vielen Infektionskrankheiten auch für einen medizinischen Mehrwert, dass sich Menschen am Telefon krank schreiben lassen können.