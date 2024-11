Eine schwierige Situation, kritisiert Vincent Jörres vom Hausärztinnen- und Hausärzteverband. Denn die richtige Entscheidung könne die Ärztin ja nur treffen, wenn sie Sie sehr gut kenne, wenn sie wisse, was sie Ihnen zutrauen kann und wie Sie arbeiten. "Es stellt sich die Frage, wie das praktisch in den Praxen funktionieren soll. Also in manchen Jobs ist Homeoffice eine Option, in anderen ist das nicht der Fall. Manche haben die Möglichkeit, in Ruhe zu Hause zu arbeiten, in anderen ist es nicht so."