Wer in den Bundestag will, muss am Wahltag 18 Jahre alt sein, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und darf nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein – zum Beispiel, weil er oder sie wegen Hochverrats oder Abgeordnetenbestechung verurteilt wurde. Soweit die formalen Voraussetzungen für eine politische Karriere.